Gölcük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Gölcük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Töreni Düzenlendi

Gölcük\'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Töreni Düzenlendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen törende, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı. Gölcük Belediye Başkanı ve Kent Konseyi Başkanı da kadınların toplumun her alanında var olduğunu vurguladı. Törenin ardından resim sergisi gezildi.

08.03.2024 16:31
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Anıtpark'ta gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Daha sonra Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Kadınlarımız dün olduğu gibi bugün de hayatın, sosyal yaşamın ve devlet yönetimi içerisinde bulunmaya devam ediyor." dedi.

Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği öneme değinerek, "Cumhuriyet kazanımlarımızla, Türk kadını, birçok ülkeden önce haklarını elde etti. Bugün kadınımız, hayatın ve yaşamın her alanında var." diye konuştu.

Daha sonra Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneğinde açılan resim sergisi gezildi.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölcük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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