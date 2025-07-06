Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'ndaki çınar ağacından kopan büyük dal, 3 kişinin üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dalın altında sıkışan 3 kişi, itfaiye ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Erdem U. (29) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekipler bölgeye şerit çekerek alana girişi kapattı.
Son Dakika › Güncel › Gölcük'te Ağaç Dalı Faciası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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