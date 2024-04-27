Gölcük'te Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Kara Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gölcük'te Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Gölcük\'te Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu D-130 kara yolunda çift yönlü ulaşım sağlanamıyor. Tankerin devrilmesi sonucu üst geçide çarparak park halindeki araçlara çarpmasıyla birlikte akaryakıt sızıntısı yaşandı. Yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı. Kazanın ardından trafik akışı alternatif yollardan sağlanırken, tankerin kaldırılması ve akaryakıtın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

27.04.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu D-130 kara yolunda çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.

Kara yolunda Yalova yönünde ilerleyen H.T. idaresindeki akaryakıt yüklü 16 BEK 750 plakalı tanker, Dörtyol mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Üst geçidin ayağını çarparak devrilen tankerin dorsesi, park halindeki 4 araca çarptı.

Akaryakıt sızıntısı yaşanan kazada, bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun İzmit ve Yalova istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgedeki trafik akışı, alternatif yollardan sağlanıyor.

Tankerin olay yerinden kaldırılması ve akaryakıtın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde karşı şeride geçen tankerin devrilmesi ve dorsesinin park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

Valilik açıklaması

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, kaza nedeniyle bölgeye teknik ekipler dahil olmak üzere emniyet, itfaiye, AFAD'dan yeterli sayıda personelin sevk edildiği bildirildi.

Bölgede trafik güvenliği dahil her türlü tedbirin alındığı kaydedilen açıklamada, "Konunun uzmanlarından oluşan TÜPRAŞ teknik ekipleriyle birlikte itfaiye, AFAD, emniyet, Gölcük Belediyesinden olmak üzere toplam 84 personel, 23 araçla müdahale çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz bir durum yaşanmamakla birlikte çalışmaların tamamlanmasına müteakip trafik akışı tekrar sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güvenlik, Acil Durum, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük'te Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Kara Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:57 Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı
11:09 Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 13:10:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gölcük'te Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi, Kara Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement