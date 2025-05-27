Gölcük'te Cinayet Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
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Gölcük'te Cinayet Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

27.05.2025 14:24
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Gölcük'te genç kızın ölümüne sebep olan sanık için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin davada yargılanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istendi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Tunay A, maktul Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) annesi Kevser Erden ile taraf avukatları hazır bulundu.

Erden, önceki beyanlarını tekrar ederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Katılan avukatı, olayın kadına karşı kasten işlenmiş cinayet olduğunu söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, Tunay A'nın atılı suçu işlediğine dair somut delil olmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Tanık olarak dinlenilen polis memuru ise sanığın tesliminden sonra olayı itiraf ettiğini ve kaza olmadığını beyan ettiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Tunay A'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Olay

Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Eski Köy Caddesi mevkisinde 19 Mayıs 2024'te bir kamyonetin şarampole devrildiği yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Kaza yerinde yapılan incelemede, 34 VM 9246 plakalı kamyonetten savrulan 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Genç kızın boynundaki ipin araca bağlı olduğu belirlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü Tunay A. (22) ile araçtan daha önce indiği tespit edilen E.K, Y.A.A, C.Ç. ve K.N.K. (17), cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Tunay A. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Sanık Tunay A'nın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölcük'te Cinayet Davası: Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika

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