Gölcük'te polis kovalamacasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gölcük'te polis kovalamacasında 2 kişi hayatını kaybetti

Gölcük\'te polis kovalamacasında 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri, plakasız motosiklet kullanan bir şahsı durdurmak istedi. Şahıs polise uymayarak kaçmaya başladı ve kontrolden çıkarak refüje çarptı. Bu sırada bir otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybederken, diğeri ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

24.07.2024 11:25
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polisten kaçmaya çalışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karaköprü Mahallesi Muallim Sokak'ta polis ekipleri, Y.Ç'nin (20) kullandığı plakasız motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.

Y.Ç, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptıktan sonra sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASV 415 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Y.Ç. ile motosikletteki İ.Ç. (20) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürülen İ.Ç. de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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