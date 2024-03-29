Gölcük\'te tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Marmaris'teki 2 Bin 500 Yıllık Kaya Mezarı Düzenlenecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Karya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarının çevresi düzenlenecek. Mezarın çevresi temizlenecek, yürüyüş güzergahı gibi çalışmalar yapılacak ve turizme kazandırılacak. Mezarın Lykia tipi olduğu ve milattan önce 4. yüzyılda yaşamış önemli bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.