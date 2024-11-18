Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D-130 kara yolunda seyreden A.Ö. idaresindeki 77 DE 439 plakalı otomobil, Yalova istikameti Halıdere Yalı Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden E.E'nin kullandığı 41 BK 604 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü A.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gölcük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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