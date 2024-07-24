Gölcük'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gölcük'te trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakasız motosiklet kaçmaya çalışırken kontrolden çıkarak otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletteki diğer kişi ise ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.

24.07.2024 00:35
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaköprü Mahallesi Muallim Sokak'ta polis ekipleri, Y.Ç'nin (20) kullandığı plakasız motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.

Y.Ç, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptıktan sonra sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASV 415 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Y.Ç. ile motosikletteki İ.Ç. (20) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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