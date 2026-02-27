Gölcük'teki Mangal Kirleticileri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölcük'teki Mangal Kirleticileri Ortaya Çıktı

27.02.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölcük Parkı'ndaki mangal faaliyetleri toprakta kanserojen kirletici biriktiğini gösterdi.

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Parkı'nda yapılan bilimsel araştırma, mangal faaliyetlerinin toprakta kanserojen özellik taşıyan kirleticilerin birikmesine yol açtığını ortaya koydu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Dr. Melike Büşra Bayramoğlu Karşı, "Gölcük'te yoğun duman ortamı, dumanın göletin üzerine çökmesi ağaçlarla çevrili olmasından kaynaklı, hakim rüzgarın seyreltici etkisinin az olması, geçmişte gölet etrafına araçlarla girişlerin olması, bilinçsiz kullanıcıların mangallarını göle sokarak söndürmesi, kirletici yapıtaşlarından sadece bazılarıö dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Duran Karakaş, BAİBÜ Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Dr. Melike Büşra Bayramoğlu Karşı ve Bartın Üniversitesi Çevre Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ercan Berberler tarafından 'Environmental Geochemistry and Health' dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Gölcük Tabiat Parkı'nda yaz ve kış dönemlerinde alınan 42 toprak örneğinde ABD Çevre Koruma Ajansı'nın öncelikli kirleticiler listesinde yer alan 16 farklı Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) analiz edildi. Türkiye'de rekreasyon kaynaklı PAH kirliliğini inceleyen ilk çalışmalardan birisi olan araştırmada, mangal faaliyetlerinin uzun vadede doğanın yapısını bozduğu ortaya çıktı. Bulgular, rekreasyon kaynaklı emisyonların koruma altındaki doğal alanlarda kanserojen özellik taşıyan madde birikimine ve potansiyel sağlık riskine yol açabildiğini gösterdi.

TOPRAK, 'AĞIR KİRLENMİŞ' KATEGORİDE

Uluslararası toprak kirliliği sınıflandırmasına göre, topraktan alınan kış örneklerinin üçte biri 'Ağır kirlenmiş' kategorisine girdi. Bu oran yaz dönemine göre belirgin şekilde daha yüksek. En yüksek kirlenmenin ise Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün doğu kıyısındaki mangal ve piknik alanında yoğunlaştığı belirlendi.

AVRUPA'DAKİ BİRÇOK PARKA GÖRE DAHA YÜKSEK

Sonuçları değerlendiren Öğr. Gör. Dr. Melike Büşra Bayramoğlu Karşı, "Sonuçları genel olarak incelediğimizde literatürde kullanılan Maliszewska-Kordybach sınıflandırılmasına göre topraklar oldukça kontamine olarak tespit edilmiştir. Genel olarak Türkiye'de ve dünyada benzer özelliklere sahip rekreasyonel alanların sonuçları kıyaslandığında Avrupa'daki birçok parka göre daha yüksek konsantrasyonlar ölçüldüğü söylenebilirö dedi.

Melike Büşra Bayramoğlu Karşı, kirleticilere ilişkin, "Gölcük'te yoğun duman ortamı, dumanın göletin üzerine çökmesi ağaçlarla çevrili olmasından kaynaklı, hakim rüzgarın seyreltici etkisinin az olması, geçmişte gölet etrafına araçlarla girişlerin olması bilinçsiz kullanıcıların mangallarını göle sokarak söndürmesi bunların hepsi bir araya gelen kirletici yapıtaşlarından sadece bazılarıö ifadelerini kullandı.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: DHA

Gölcük, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük'teki Mangal Kirleticileri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:40:03. #7.13#
SON DAKİKA: Gölcük'teki Mangal Kirleticileri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.