Emekli polis memuru denizde ölü bulundu - Son Dakika
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Emekli polis memuru denizde ölü bulundu

Emekli polis memuru denizde ölü bulundu
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yüzbaşılar Sahili'nde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin 58 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedi sudan çıkardı; kesin ölüm nedeni yapılacak incelemeler sonrası belirlenecek. Soruşturma sürüyor.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

EMEKLİ POLİS MEMURU ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüzbaşılar Sahili’nde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde bir erkeği görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin 58 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Ö. olduğu belirlendi.

Emekli polis memuru denizde ölü bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Mustafa Ö.’nün cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı. Mustafa Ö.’nün kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emekli polis memuru denizde ölü bulundu
Emekli polis memuru denizde ölü bulundu
Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Gölcük, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli polis memuru denizde ölü bulundu - Son Dakika

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