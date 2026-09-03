Emekli polis memuru denizde ölü bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

EMEKLİ POLİS MEMURU ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüzbaşılar Sahili’nde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde bir erkeği görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin 58 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Ö. olduğu belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Mustafa Ö.’nün cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı. Mustafa Ö.’nün kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.