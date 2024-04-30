Goldman Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Afrika, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney ve Orta Amerika ile adalar ve ada ülkelerinden çevrecilere verilen Goldman Çevre Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu.

Goldman Ödülü'nün internet sitesine göre, Goldman Çevre Ödülü'nün sahiplerinden biri, Brezilyalı gıda şirketi JBS'nin yasa dışı ormansızlaştırma faaliyetlerini ortaya çıkaran Marcel Gomes oldu.

Bu şirketin ürünlerinin küresel marketlerde satılmaması için çalışan Gomes ve ortakları, 2021'de Belçika, Fransa, Hollanda ve İngiltere'deki altı büyük markette JBS ürünlerinin satışının durdurulmasına katkıda bulundu.

Ödülün bir diğer sahibi olan Avustralya'dan Aborjin asıllı Murrawah Maroochy Johnson, 20 bin dönümlük Bimblebox Doğal Koruma Alanı'nı yok eden ve 1,58 milyar ton karbondioksit gazı salımına yol açan Waratah kömür madenindeki çalışmaların durdurulmasına katkıda bulundu.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde kurulması planlanan 21 kömür madeni çalışmasını durdurulmasına öncü olan Alok Shukla, 445 bin dönümlük ormanlık araziyi yok olmaktan kurtararak Hindistan'dan ödülün sahibi oldu.

İspanya'dan ödülün sahibi Teresa Vicente, yürüttüğü kampanyayla Avrupa'nın en büyük tuzlu su lagünlerinden Mar Menor'yi yok olmaktan kurtarırken Eylül 2022'de lagünün korunması için özel bir yasa oluşturulmasına ön ayak oldu.

Güney Afrika'nın doğusundaki "Wild Coast" bölgesinde petrol ve doğal gaz bulmak için yapılan sismik testleri durduran bunun sonucunda balinalar ve yunuslar gibi birçok deniz hayvanının yaşam alanının korunmasını sağlayan Nonhle Mbuthuma ve Sinegugu Zukulu ödülün Güney Afrika'daki kazananları oldu.

ABD'den ödülün sahibi Andrea Vidaurre, ülkede ilk kez trenlerin oluşturduğu karbon emisyonlarını kontrol edecek ve 2036'ya kadar yük kamyonları satışlarında sıfır emisyona ulaşılmasını planlayan düzenlemelerin yürürlüğe girmesini sağladı.