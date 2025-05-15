ARDAHAN'ın Göle ilçesinde çöken ahırda mahsur kalan 19 inekten 3'ü öldü, diğerleri kurtarıldı.
Göle ilçesine bağlı Dereyolu köyünde sağanak ve kar yağışı nedeniyle Nurettin Ateş'e ait ahırın çatısı çöktü. Ahırdaki 19 inek mahsur kaldı. Köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 19 inekten 16'sı kurtarılırken, 3'ü öldü.
Son Dakika › Güncel › Göle'de Çöken Ahırda 16 İnek Kurtarıldı - Son Dakika
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