Göle Düşen Kız Çocuğunu Baba Kurtardı

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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde fotoğraf çekilirken göle düşen 3-4 yaşlarında kız çocuğunu, suya atlayan babası kurtardı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Reyhanlı'da dün güneşli havayı fırsat bilip Yenişehir Gölü kıyısına giden baba, 2 kızıyla birlikte fotoğraf çekilmek istedi. Bu sırada babasının fotoğraflarını çektiği kızlarından küçüğü, korkulukların arasından göle düştü. Baba, hemen suya atlayıp, kızını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğunu, düşme sonucu vücudunda hafif çizikler oluştuğunu belirledi. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: REYHANLI(Hatay),