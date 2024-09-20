Göletler Kuruyor: Susuzluk Tehdidi

Göletlerde gözle görülür çekilme: "Böyle giderse köylerimiz, hayvanlarımız susuz kalacak"
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurak ve sıcak geçen yaz aylarının ardından köylerde bulunan göletlerde gözle görülür çekilmeler meydana geldi.
Mudurnu ilçesine bağlı Sarpuncuk köyünde bulunan ve bölgedeki çiftçilerin sulama faaliyetlerinde kullandığı Sarpuncuk Göleti'nin su seviyesi azaldı. Kıyılardan yaklaşık 5 metre çekilen göletin suyu kullanılmamaya başlandı. Kurak ve sıcak geçen yaz aylarının ardından yağış alamayan gölette su seviyesi kritik seviyede seyrediyor.
"Böyle giderse köylerimiz, hayvanlarımız susuz kalacak"
Mudurnu Muhtarlar Derneği Başkanı Birol Taşkın, "Bölgemizdeki Sarpuncuk Göleti'nde görüldüğü gibi sular yaklaşık 5-6 metre çekildi. Böyle giderse köylerimiz, hayvanlarımız susuz kalacak. Yağmur yağmazsa göl tamamen kurur" dedi.
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