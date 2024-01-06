Gölpazarı\'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca öğrenci, öğretmen ve velilere trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timlerince, İsmail Kara Anaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlere, trafikte yayaların önemi, yayaların uyması gereken kurallar, okul servis araçlarına inme ve binme kuralları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar konusunda yaş gruplarına uygun trafik eğitim modülleri ile bilgiler aktarıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen'in de eşlik ettiği etkinlikte, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, emniyet kemerinin kullanımı, çocuklar üzerindeki trafik bilinci ve sorumluluğunun kazandırılması ile farkındalık oluşturmak amacıyla trafik parkurunda akülü araba ile uygulamalı olarak verilen eğitimde, öğrencilere trafik boyama kitabı, jandarma logolu şapka, yelek, bayrak, flama ve çeşitli bilgilendirme broşürü dağıtıldı.