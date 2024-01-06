 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gölpazarı'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gölpazarı'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İsmail Kara Anaokulu'nda öğrenci, öğretmen ve velilere trafik eğitimi verildi. Trafik Jandarma Timlerince gerçekleştirilen etkinlikte, yayaların önemi, trafik kuralları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar gibi konular yaş gruplarına uygun trafik eğitim modülleri ile aktarıldı. Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen'in de katıldığı etkinlikte, öğrencilere trafik boyama kitabı, jandarma logolu şapka, yelek, bayrak, flama ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Gölpazarı\'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi
06.01.2024 - 17:35,
Abone Ol

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca öğrenci, öğretmen ve velilere trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timlerince, İsmail Kara Anaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlere, trafikte yayaların önemi, yayaların uyması gereken kurallar, okul servis araçlarına inme ve binme kuralları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar konusunda yaş gruplarına uygun trafik eğitim modülleri ile bilgiler aktarıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen'in de eşlik ettiği etkinlikte, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, emniyet kemerinin kullanımı, çocuklar üzerindeki trafik bilinci ve sorumluluğunun kazandırılması ile farkındalık oluşturmak amacıyla trafik parkurunda akülü araba ile uygulamalı olarak verilen eğitimde, öğrencilere trafik boyama kitabı, jandarma logolu şapka, yelek, bayrak, flama ve çeşitli bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gölpazarı, Jandarma, Bilecik, Güvenlik, Trafik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölpazarı'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika


17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar

Son Dakika
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 18:10:49. #1.11#
SON DAKİKA: Gölpazarı'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement