Gölyaka Havacılık Festivali Ertelendi

Düzce'nin Gölyaka İlçesinde hafta sonu yapılması planlanan "4. Gölyaka Havacılık Festivali" beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Gölyaka Hava Sporları Dernek Başkanı Bilal Sarı, yaptığı açıklamada, hava sporlarında öncelikli unsurun hava koşulları ve emniyet olduğunu belirtti.

Bu yıl 4'üncüsü planlanan ve tüm hazırlıkları tamamlanan festivalin hafta sonu beklenen rüzgar nedeniyle ertelenmek zorunda kaldığını anlatan Sarı, "Özellikle yamaç paraşütü başta olmak üzere tüm hava sporları meteorolojik verilerin olumlu olduğunda, can güvenliği gözetilerek yapılıyor. Meteorolojiden alınan veriler hafta sonunda bölgemiz için uçuşa elverişli olmadığı için festivalimizi ileri tarihe ertelemek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Değişken sert rüzgar, yağmur ve dolu getiren bulutların sporcuların emniyeti açısından tehlikeli olduğuna işaret eden Sarı, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü uçuş için hava güzel olmasına rağmen pazar günü yamaç paraşütü açısından riskli görüldü. Bölgemizin turizmle kalkınması maksadıyla başlattığımız bu etkinlik serisine ülkemizin hemen her noktasından 100'ün üzerinde yamaç paraşütü ve paramotor pilotu kayıt yaptırmıştı fakat uçuş emniyeti ve pilotlarımızın can güvenliği ilk sırada. Festivali her an yapacak şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ertelenen etkinliğimizin ne zaman yapılacağı konusunda yakın zamanda açıklama yapacağız."