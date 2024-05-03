Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız için veda yemeği düzenlendi

Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız için veda yemeği düzenlendi

Gölyaka ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız için veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, ilçe halkı, belediye başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Kaymakam Yıldız, ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, ilçe halkının kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

03.05.2024 15:27
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Gölyaka ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız için veda yemeği gerçekleştirildi.

Gölyaka 15 Temmuz Şehitleri Kültür Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Yıldız, ilçede görev yaptığı süre içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "İlçe halkının bende ayrı bir yeri var. Acısıyla, tatlısıyla güzel günleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun tarafından Kaymakam Yıldız'a, plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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