Gömeç'te Orman Yangını: Müdahale Sürüyor - Son Dakika
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Gömeç'te Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Gömeç\'te Orman Yangını: Müdahale Sürüyor
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde, orman dışı alanda çıkan yangın yakındaki ağaçlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gömeç'in Kumgedik Mahallesi, Atarken Kayalıkları mevkisinde bugün saat 14.00 sıralarında, orman dışı alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgar ve kuru otlar nedeniyle büyüyerek yakındaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına 2 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile müdahale etti.

ALEVLER KOMŞU MAHALLELERE İLERLİYOR

Alevlerin Ulubeyler ve Hacıveliler ile Kozak Yaylası'nın Ayvalık kesimindeki Bağyüzü Mahallesi'ne doğru ilerlediği bildirildi. Yangının Ulubeyler Mahallesi'ndeki anıt ağaç olarak tescilli çınara kadar yaklaştığı belirtildi. Bağyüzü köyünde ise muhtarlık ve jandarma ekipleri tarafından yangına karşı vatandaşlara uyarılar yapıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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