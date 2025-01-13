Gönen\'de servis midibüsü devrildi: 25 yaralı

Güncel

Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.D. idaresindeki 10 S 29088 plakalı işçi midibüsü, Gönen- Bandırma kara yolunun Taştepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan 25 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırılan işçilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.