Gönen\'de Vatandaşlar, Gübre Fabrikasının Kapasite Artışına İsyan Etti

Çevre felaketleri yaşanan Gönen'de vatandaş isyan etti

Gübre fabrikasının kapasite artırmak istemesi halkı da çileden çıkarttı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren, Toros Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'ye ait fabrika kapasitesinin artırımı ile ilgili, "Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı" adı altında yapılan programda vatandaş hep bir ağızdan ses yükseltti; "Mevcut olan işletmeyi dahi istemiyoruz!"

Gönen ilçesi, Hasanbey Mahallesi sakinleri, Toros Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin Gönen Biyogaz Enerji Üretim Santrali kapasitesini 50 bin tondan 480 bin tona yükseltmek için attığı adıma karşı birleşerek en üst perdeden tepki gösterdi. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Gökhan Öktem, Toros Gönen yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla, Hasanbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak projenin tanıtımı yapıldı. Sonrasında ise halka söz verilerek görüş alındı. Halk, fabrikanın Gönen Çayı'yla beraber ekim alanlarına verdiği zararları anlattı ve üretim sonucu ortaya çıkan kötü kokulardan şikayet etti. Projeyi halk arasında tek kişi bile onaylamadı, hatta mevcut fabrikanın bulunduğu konumdan taşınması için hep bir ağızdan ses yükseltildi.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da fabrikanın kapasite arttırım istemine karşı çıkarak, "Bugün Türkiye'nin her yerinde tabi ki fabrikalar var ama konu anlaşılmıştır ki bu fabrikanın yeri yanlış. Bizler Gönen halkı olarak özellikle yazın çıkan koku sonucu çok rahatsız oluyoruz. Gönen halkı bu konudan çok şikayetçi. Bugün yapılan bu toplantının amacı da kapasitenin arttırılması ile ilgili. Bu ne demek? Bu koku 10 kat daha fazla olacak demek. Gönen 10 kat fazla olacak bu kokuyu kaldıramaz. Turizmimiz de bu kokudan zarar görüyor. Ayrıca, atıklar nedeniyle tarımımız da zarar görüyor. Onun için bugünkü mücadele bir başlangıç oluyor. Ben, Gönen Belediye Başkanı olarak sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırıyorum. Gönen halkı da onların arkasında duracak. Bu duyarlılığın devam etmesini istiyorum," dedi.

Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Gökhan Öktem, söz konusu sorunların farkında olduklarını ve halkı sürece dahil eden toplantıyı da bu sebeple düzenleme kararı aldıklarını işaret ederek, "Biz bu firmaya çok fazla idari yaptırım uyguladık, atık su konulu, koku konulu ve hala da uygulamaya devam ediyoruz. Normal şartlarda bu ÇED süreci proje tanıyım dosyasıyla geçen bir süreç, halkın katılımı toplantısı olmaz. Halkın katılımı toplantısının olduğu bu süreç tedbir ve bakanlık değerlendirmesi gereken bir süreçtir. Bu konunun hassasiyetinin farkında olduğumuz için buraya ÇED gereklidir kararı aldık. Bu konuyu bakanlık değerlendirsin, halka izah edilsin, halk görüşünü bildirsin istedik. O yüzden biz buradayız. Bu konu karşısında duyarlı olmamış olsaydık bugün bu toplantı yapılmaz, kapasite de bir şekilde arttırılmış olurdu," diye konuştu.

Toplantının sonunda, Gönen Biyogaz Enerji Üretim Santrali'nin farklı bir noktaya tanışabilmesi için halk arasında imza kampanyası başlatılacağı belirtildi.