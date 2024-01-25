 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gönen'de Vatandaşlar, Gübre Fabrikasının Kapasite Artışına İsyan Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gönen'de Vatandaşlar, Gübre Fabrikasının Kapasite Artışına İsyan Etti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren bir gübre fabrikasının kapasite artırma isteği, halkın büyük tepkisine neden oldu. Fabrikanın çevreye verdiği zararlar ve kötü kokular nedeniyle vatandaşlar, fabrikanın mevcut konumundan taşınmasını talep etti. Gönen Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de fabrikanın kapasite artışına karşı çıkarak, halkın tepkisini destekledi. Toplantının sonunda, fabrikanın farklı bir noktaya taşınması için imza kampanyası başlatılacağı duyuruldu.

Gönen\'de Vatandaşlar, Gübre Fabrikasının Kapasite Artışına İsyan Etti
25.01.2024 - 17:10,
Abone Ol

Çevre felaketleri yaşanan Gönen'de vatandaş isyan etti

Gübre fabrikasının kapasite artırmak istemesi halkı da çileden çıkarttı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren, Toros Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'ye ait fabrika kapasitesinin artırımı ile ilgili, "Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı" adı altında yapılan programda vatandaş hep bir ağızdan ses yükseltti; "Mevcut olan işletmeyi dahi istemiyoruz!"

Gönen ilçesi, Hasanbey Mahallesi sakinleri, Toros Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin Gönen Biyogaz Enerji Üretim Santrali kapasitesini 50 bin tondan 480 bin tona yükseltmek için attığı adıma karşı birleşerek en üst perdeden tepki gösterdi. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Gökhan Öktem, Toros Gönen yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla, Hasanbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak projenin tanıtımı yapıldı. Sonrasında ise halka söz verilerek görüş alındı. Halk, fabrikanın Gönen Çayı'yla beraber ekim alanlarına verdiği zararları anlattı ve üretim sonucu ortaya çıkan kötü kokulardan şikayet etti. Projeyi halk arasında tek kişi bile onaylamadı, hatta mevcut fabrikanın bulunduğu konumdan taşınması için hep bir ağızdan ses yükseltildi.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz da fabrikanın kapasite arttırım istemine karşı çıkarak, "Bugün Türkiye'nin her yerinde tabi ki fabrikalar var ama konu anlaşılmıştır ki bu fabrikanın yeri yanlış. Bizler Gönen halkı olarak özellikle yazın çıkan koku sonucu çok rahatsız oluyoruz. Gönen halkı bu konudan çok şikayetçi. Bugün yapılan bu toplantının amacı da kapasitenin arttırılması ile ilgili. Bu ne demek? Bu koku 10 kat daha fazla olacak demek. Gönen 10 kat fazla olacak bu kokuyu kaldıramaz. Turizmimiz de bu kokudan zarar görüyor. Ayrıca, atıklar nedeniyle tarımımız da zarar görüyor. Onun için bugünkü mücadele bir başlangıç oluyor. Ben, Gönen Belediye Başkanı olarak sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırıyorum. Gönen halkı da onların arkasında duracak. Bu duyarlılığın devam etmesini istiyorum," dedi.

Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Gökhan Öktem, söz konusu sorunların farkında olduklarını ve halkı sürece dahil eden toplantıyı da bu sebeple düzenleme kararı aldıklarını işaret ederek, "Biz bu firmaya çok fazla idari yaptırım uyguladık, atık su konulu, koku konulu ve hala da uygulamaya devam ediyoruz. Normal şartlarda bu ÇED süreci proje tanıyım dosyasıyla geçen bir süreç, halkın katılımı toplantısı olmaz. Halkın katılımı toplantısının olduğu bu süreç tedbir ve bakanlık değerlendirmesi gereken bir süreçtir. Bu konunun hassasiyetinin farkında olduğumuz için buraya ÇED gereklidir kararı aldık. Bu konuyu bakanlık değerlendirsin, halka izah edilsin, halk görüşünü bildirsin istedik. O yüzden biz buradayız. Bu konu karşısında duyarlı olmamış olsaydık bugün bu toplantı yapılmaz, kapasite de bir şekilde arttırılmış olurdu," diye konuştu.

Toplantının sonunda, Gönen Biyogaz Enerji Üretim Santrali'nin farklı bir noktaya tanışabilmesi için halk arasında imza kampanyası başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Gönen, Tarım, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönen'de Vatandaşlar, Gübre Fabrikasının Kapasite Artışına İsyan Etti - Son Dakika


19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti

Son Dakika
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:50 Balayı tatilindeki genç çift oda da değil, depoda can vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:52:49. #1.13#
SON DAKİKA: Gönen'de Vatandaşlar, Gübre Fabrikasının Kapasite Artışına İsyan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement