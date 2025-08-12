Gönen'deki Fabrika Yangınında Bir Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gönen'deki Fabrika Yangınında Bir Tutuklama

Gönen\'deki Fabrika Yangınında Bir Tutuklama
12.08.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'deki süt ürünleri fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi tutuklandı.

BALIKESİR'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasında çıkan, elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı. Yangının çıkış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hasanbey Mahallesi Köyaltı Sokak'ta faaliyet gösteren süt mamulleri fabrikasında, 10 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, ihbarla adrese Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 13 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan 2 su ikmal aracı, Yol Daire Başkanlığı'ndan 1 iş makinesi, BASKİ'den 2 su ikmal aracı ile 1 kepçe, Gönen Belediyesi'nden 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi, Bandırma Belediyesi'nden 1 su ikmal aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 arazöz olmak üzere toplam 25 araç sevk edildi. Alevler, ekipler tarafından 4 saat sonra söndürüldü. Depo ve sevkiyat kısmında çıkarak geniş bir alana yayılan yangında, enerji akışını kesmek için içeri giren fabrikanın elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım, hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika sahibi C.A. (70), D.Y. (45), E.K. (35), F.T. (39), O.T. (52), M.A.Ş. (20), M.B.E. (25) ve U.Ç. (18) isimli 8 şüpheliden 7'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.Ç. isimli işçi tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

KASA VE PALETLERİN OLDUĞU ALANDA ÇIKMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yangının çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının saat 17.44'te fabrikanın depo ve sevkiyat bölümünde çıktığı görüldü. Plastik kasa ve paletlerin olduğu bölümden yükselen alevlerin kısa sürede büyüdüğü görüntülere yansıdı. Bir diğer görüntüde de yangını fark eden 2 işçinin fabrika içinde kontrol yaptığı, işçilerden birinin telefonla konuştuğu ve ikisinin de dışarı çıktığı görüldü. Telefonla konuşan işçinin saniyeler sonra tekrar geri döndüğü, dışarı çıktıktan kısa süre sonra dumanın fabrika içine ulaştığı görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

Özcan Yıldırım, Balıkesir, Gönen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönen'deki Fabrika Yangınında Bir Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Avrupa Ligi’ne katılamıyorlar Crystal Palace’ın CAS’a itirazı reddedildi Avrupa Ligi'ne katılamıyorlar! Crystal Palace'ın CAS'a itirazı reddedildi

13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
19:08
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
19:02
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım
Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
18:49
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
18:31
Çin’e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi’nde çarpıştı
Çin'e ait 2 gemi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde çarpıştı
18:31
Kabine sonrası Erdoğan’dan Balıkesir depremi açıklaması
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
18:23
Balıkesir’deki depremin ardından Eskişehir’de obruk oluştu
Balıkesir'deki depremin ardından Eskişehir'de obruk oluştu
18:19
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi
Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
18:03
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan’a geri döndü
40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan'a geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 14:10:18. #7.12#
SON DAKİKA: Gönen'deki Fabrika Yangınında Bir Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.