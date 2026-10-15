Gönül Dilan, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde coşku dolu bir akşam yaşattı - Son Dakika
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Gönül Dilan, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde coşku dolu bir akşam yaşattı

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Gönül Dilan, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali\'nde coşku dolu bir akşam yaşattı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Gönül Dilan, dün akşam Nevruz Park'ta sahne aldı. Türk ve Kürt halk müziğinden eserlere repertuvarında yer veren sanatçıya hayranları eşlik etti, konsere gençler yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Gönül Dilan sahne aldı???????.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, Türk ve Kürt halk müziğinden eserlere repertuvarında yer veren sanatçı Gönül Dilan, Nevruz Park'ta dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Dilan'ın kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılara hayranları da eşlik etti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Dilan, sevilen şarkılarını Diyarbakırlı hayranları için seslendirdi.

Kaynak: AA
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