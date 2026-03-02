Gönül Soframızda Biriz İftarı

Konya'da Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan aileler, öksüz ve yetim çocuklar ile kentte misafir olan Filistinli aileler, "Gönül Soframızda Biriz" iftar programında buluştu.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iftar programının Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla düzenlendiği belirtildi.

Toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğinin sergilendiği kaydedilen açıklamada, çocukların ve ailelerin beraber olmasının önemi ifade edildi.

Programa, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, İl Müdür Yardımcısı Canan Sitti, Çocuk Hakları İl Koordinatörü Fatma Tutuk ile Öksüz Yetim Birim Sorumlusu Sıdıka Daban'ın katıldığı bildirildi.