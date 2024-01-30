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Gönüllü 12 kadın geri dönüşümle dayanışma örneği gösteriyor - Son Dakika
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Gönüllü 12 kadın geri dönüşümle dayanışma örneği gösteriyor

Elazığ'da bir araya gelen gönüllü kadınlar, geri dönüşüm malzemelerini sanata dönüştürerek ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, toplumlarına hizmet etme amacı güden kadınlar, hem becerilerini geliştiriyorlar hem de çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyerek örnek bir projeye imza atıyor. Geri dönüşüm malzemelerinden battaniye, çanta, çarşaf ve toka gibi kullanışlı ürünler üreten kadınlar, bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtıyor. Esnaf ve yardım severler de kadınlara destek veriyor.

Gönüllü 12 kadın geri dönüşümle dayanışma örneği gösteriyor
30.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 12:05
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Gönüllü 12 kadın geri dönüşümle dayanışma örneği gösteriyor

Elazığlı kadınların örnek çabası: Geri dönüşüm sanatıyla ihtiyaç sahiplerine destek

ELAZIĞ - Elazığ'da bir araya gelen gönüllü kadınlar, geri dönüşüm malzemelerini sanata dönüştürerek ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, toplumlarına hizmet etme amacı güden kadınlar, hem becerilerini geliştiriyorlar hem de çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyerek örnek bir projeye imza atıyor.

Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde dikiş nakış kursuna katılan Rızaiye Gönül Elçileri Derneği gönüllüleri, esnafın kullanmadığı malzemeleri toplayarak onları değerlendiriyor. Usta öğreticileri gözetiminde dikiş nakış öğrenen 12 kadın, geri dönüşüm malzemelerinden battaniye, çanta, çarşaf ve toka gibi kullanışlı ürünler üretiyor. Atıl durumda olan materyaller yeniden kullanıma kazandırarak çevre dostu bir yaklaşım sergileyen kadınlar, sanata dönüştürdükleri bu ürünleri satmayarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtıyor. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma örneği sergileyerek takdir toplayan kadınlara, esnaf ve yardım severler de destek veriyor.

"Öğrencilerimiz ile birlikte gönüllü olarak çalışıyoruz"

Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olan Gülten Yaşar, "Halk Eğitim ve Rızaiye Gönül Elçileri Derneğinin bir projesine katılım sağladık. Müdürüm ve dernek başkanı bize çok destek oluyorlar. Biz de öğrencilerimiz ile birlikte gönüllü olarak çalışıyoruz. Biz normal işlerimizi yapıyoruz ama ihtiyaç sahibi ailelere de çalışıyoruz. Esnafımızdan döşemelik kumaşlar istiyoruz kendileri de bunu biliyor ve gönderiyorlar. Biz o kumaşlarla kırk yama küçük kartelalarla çantalar, battaniye yapıyoruz. Zaten üzerinde etiketleri var. Geri dönüşüm olduğu için bilerek etiketleri çıkarmadık. Mutfak ve bulaşık bezlerine kadar dikiyoruz. 12 tane öğrencim var ve onlar da ileride usta öğretici olabilmek için mücadele veriyorlar" dedi.

Dernekte gönüllü olarak çalışan Tuba Zengin ise "Burada ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçları karşılanıyor. Hayırseverlerden gelen gıda, kıyafet, eşya ve para gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. Esnafın kullanmadığı ürünleri kırk yama battaniye ve çanta gibi ürünlere dönüştürerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Bugüne kadar bir çok aileye ulaştık. Derneğimizdeki dikiş makinalarıyla ihtiyaç sahiplerinin kıyafetlerini onarım ve bütün terzilik işlemlerini burada da yapıyoruz. burada temelde bir kadın dayanışması var. Aynı zamanda burada yaptığımız ürünler bir sanata dönüşüyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaşınca da çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Gönüllü 12 kadın geri dönüşümle dayanışma örneği gösteriyor - Son Dakika


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