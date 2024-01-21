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Gönüllü Öğretmenler ve Milli Eğitim Personeli, Bin Çift Masa ve Sırayı Onararak Okullara Kazandırdı - Son Dakika
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Gönüllü Öğretmenler ve Milli Eğitim Personeli, Bin Çift Masa ve Sırayı Onararak Okullara Kazandırdı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, gönüllü öğretmenler ile Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekip, elbirliğiyle kullanılamaz hale gelen bin çift masa ve sırayı onararak okullara kazandırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe merkezi ve köy okullarında eskiyen, yıpranan masa ve sıraların yenilenerek tekrar kullanılması amacıyla geçen eğitim öğretim yılının başında çalışma başlattı. Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) ile farklı okullarda görev yapan öğretmenler ile Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden oluşan 20 kişilik gönüllü ekip hafta sonları, sömestir ve yaz tatillerinde okulların masa ve sıralarını yenilemeye başladı.

Gönüllü Öğretmenler ve Milli Eğitim Personeli, Bin Çift Masa ve Sırayı Onararak Okullara Kazandırdı
21.01.2024 - 11:19,
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde, gönüllü öğretmenler ile Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekip, elbirliğiyle kullanılamaz hale gelen bin çift masa ve sırayı onararak okullara kazandırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe merkezi ve köy okullarında eskiyen, yıpranan masa ve sıraların yenilenerek tekrar kullanılması amacıyla geçen eğitim öğretim yılının başında çalışma başlattı.

Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) ile farklı okullarda görev yapan öğretmenler ile Milli Eğitim Müdürlüğü personelinden oluşan 20 kişilik gönüllü ekip hafta sonları, sömestir ve yaz tatillerinde okulların masa ve sıralarını yenilemeye başladı.

Bazen köy okullarında bazen de köylerden ilçe merkezine getirdikleri masa ve sıraların yüzeyini temizleyen, zımparalayan gönüllü ekip, ardından vernik ve cilasını yaptıkları sıra ve masaları öğrencilerin kullanımına sundu.

Kentte etkisini sürdüren soğuk havaya rağmen bugüne kadar bin takım masa ve sırayı yenileyerek okullara kazandıran ekip, yürüttükleri bu çalışmayla yeni sıra ve masa alımı için ayrılan bütçeden tasarruf edilmesini sağladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, AA muhabirine, 20 kişiden oluşan gönüllü öğretmen ve personelin hafta sonlarında ve tatil dönemlerinde okullardaki masa ve sıraları yenilemek için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bu çalışmayı sömestir ve yaz tatilinde de devam ettireceklerini belirten Budak, şöyle konuştu:

"Bu şekilde kamu kaynaklarını daha tasarruflu kullanıyoruz. Bugüne kadar bin takım masa ve sıranın onarımını yaparak tekrar kullanıma aldık. Mesafeye bağlı olarak yakın köylerdeki okulların sıralarını taşıyoruz, uzak köylere ise ekibimiz gidiyor. Öğretmen ve öğrencilerimiz bu çalışmadan memnuniyet duyuyor. Temizlenmiş, cilalanmış ve ilk haline dönüştürülmüş masa ve sıraları görünce mutlu oluyorlar. Bu çalışma, sınıf ortamını da olumlu etkiliyor. Öğretmenlerimiz, öğrencilerinden daha çok seviniyor."

Kentte bu onarımları yapabilecek özel yerler ile meslek liselerinin bulunduğunu belirten Budak, kamu kaynaklarını daha etkili kullanmak amacıyla öğretmenlerin böyle bir sorumluluğu üstlendiğini aktardı.

Budak, "Ekipte okul müdürlerimiz, rehberlik, felsefe gibi çeşitli branşlardan öğretmenlerimiz var. Gruba dahil olduktan sonra bu işi öğrenen arkadaşlarımız bulunuyor. Hepsi el birliğiyle bu çalışmaları yürütüyor." dedi.

"Öğrencilerimiz yeni sıra ve masaları beğeniyorlar"

Güroymak YBO Müdürü Erdal Çelik ise okulda tespit ettikleri eksiklikleri öğretmenler ve diğer personelle gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Okulun eski sıra ve masalarını hafta sonu tatilinde onardıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Müdürümüz Nazım Budak'ın desteğiyle diğer okullarda da bu tarz çalışmalarda bulunduk. İhtiyacı olan okullar varsa mesailerimizin dışında fırsat bulduğumuzda onların da onarımlarını yapıyoruz. Bu şekilde kamu kaynaklarını geri dönüşüm yoluyla tekrar kazanmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de buna çok seviniyor, masa ve sıralarını beğeniyorlar. Cuma günü okuldan ayrıldıklarında kullanılamaz halde olan sıralarını pazartesi günü geldiklerinde yenilenmiş halde görünce mutlu oluyorlar. Onlarda da koruma alışkanlığı bu şekilde gelişiyor."

Çelik, onarım işini sevdiğini dile getirerek, masa ve sıralardaki kötü görüntüyü düzelttiğinde mutlu olduğunu ifade etti.

Gönüllü ekipte yer alan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Özcan Özcanlı da boş zamanlarda ekipteki arkadaşlarıyla okulların eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını belirterek, "Kendi çabalarımızla bir şeyler yaptığımızda mutlu oluyoruz. Eski ile yeni arasındaki farkı gördüklerinde öğrencilerimiz de mutlu oluyor." dedi.

Kaynak: AA
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Güroymak, Bitlis, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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