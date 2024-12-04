Gönüllüler Günü Etkinliği İstanbul'da

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde özel bir etkinlik düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da yapılacak 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde "Gönüllülük İyi Niyet Beyanı"nı kamuoyuyla paylaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gönüllülüğün ilham veren gücünü kutlamak ve desteklemek için 5 Aralık Gönüllüler Günü'nde İstanbul'da özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

"Gönüllülüğün Evrensel Gücü" temasıyla İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 14.00'te başlayacak etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılacak.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen gençlerin yer alacağı etkinlikte, "Gonulluyuzbiz.gov.tr"nin yeni kurumsal kimliğinin tanıtımı da yapılacak.

Etkinlikte ayrıca medya, eğitim, çevre ve toplumsal dayanışma gibi temalar da gönüllülüğün gücü, alanında uzman konuşmacılar tarafından tartışılacak.