Gönüllüler Ormanları Yangınlardan Koruyor - Son Dakika
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Gönüllüler Ormanları Yangınlardan Koruyor

Gönüllüler Ormanları Yangınlardan Koruyor
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Akşehir'de gönüllüler, cam atıkları toplayarak doğayı temizliyor ve yangın riskini azaltıyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde gönüllüler, orman yangınlarının önlenmesine katkı sağlamak amacıyla cam ve şişe atıklarını toplayarak doğayı temizliyor.

Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi (AKADEMİK) Gençlik Spor Kulübü öncülüğünde, Akşehir Gençlik Merkezi gönüllülerinin katılımıyla Hıdırlık mevkisinde 30 gönüllü bir araya geldi.

Ormanlık alana gelişigüzel bırakılan cam şişe, kırık cam parçaları ve diğer atıkları toplayan gönüllüler, hem çevre temizliği yaptı hem de olası yangınların önlenmesine katkı sağladı.

Gönüllüler, belirli dönemlerde bir araya gelerek ormanlık alanda temizlik çalışması yapıyor.

"En temiz orman, hiç kirletilmeyen ormandır"

AKADEMİK Gençlik Spor Kulübü üyesi Abdullah Dai, AA muhabirine, kulüp olarak yalnızca zirvelere ulaşmayı değil, üzerinde yürüdükleri doğayı korumayı da sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Doğadaki değişimi yıllardır yakından gözlemlediklerini aktaran Dai, salgın döneminde insan etkisinin azalmasıyla doğanın kendini yenilediğine tanıklık ettiklerini, son yıllarda ise çevre kirliliğinin yeniden arttığını dile getirdi.

Dai, artan orman yangınlarının kendilerini harekete geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Basit gibi görünen bir cam parçası binlerce ağacın yok olmasına neden olabilecek bir yangının başlangıcı olabilir. Çöp toplamaktan ziyade doğanın kirletilmemesini istiyoruz. Akşehir'in Hıdırlık mevkisinde 10 hektarlık alanda çalışma gerçekleştirdik. Cam ve şişe atıklarının orman yangınlarına neden olmasından dolayı vatandaşların daha duyarlı olmasını temenni ediyorum."

Dai, benzer etkinlikleri daha önce gerçekleştirdiklerini anımsatarak, çalışmanın gelecek aylarda tekrarlanacağını söyledi.

Amaçlarının sadece ormanları temizlemek olmadığını anlatan Dai, "İnsanların ormanları kirletmemesi konusunda kalıcı bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. En temiz orman, hiç kirletilmeyen ormandır." dedi.

"Cam atıklar orman yangınlarına davetiye çıkarıyor"

Akşehir Orman İşletme Şefi Mehmet Korkmaz da Sultan Dağları'ndaki ormanların 1960'lı yıllarda yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla bugünkü görünümüne kavuştuğuna dikkati çekerek, bu mirasın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Sıcak yaz aylarında doğaya bırakılan cam atıkların ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Korkmaz, "Doğaya bilinçsizce bırakılan cam atıklar, bu sıcak havalarda mercek görevi yaparak orman yangınlarına davetiye çıkarmaktadır. Yeşil vatanı korumak ve yangın riskini ortadan kaldırmak amacıyla ormanlık alandaki atıkları temizledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gönüllüler Ormanları Yangınlardan Koruyor - Son Dakika

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