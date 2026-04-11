Google Gmail'e Mobilde Uçtan Uca Şifreleme Getirdi

11.04.2026 11:40
Google, kurumsal kullanıcılar için Gmail'in iOS ve Android uygulamalarına uçtan uca şifreleme (E2EE) özelliğini ekledi. Bu özellik, hassas e-postaların mobil cihazlardan güvenli bir şekilde okunmasını sağlıyor ve Google Workspace kullanıcıları için önemli bir güvenlik güncellemesi olarak öne çıkıyor.

Google, Gmail'in iOS ve Android uygulamalarına kurumsal kullanıcılar için uçtan uca şifreleme (E2EE) özelliğini getirdi. Bu güncelleme, Google Workspace kurumsal kullanıcıları için uzun zamandır beklenen bir güvenlik adımı olarak mobil platformlara da yayıldı. Gmail, bu yenilikle hassas ve gizli e-postaların mobil cihazlardan doğrudan okunmasını ve oluşturulmasını sağlayarak, kullanıcıları üçüncü parti uygulamalardan kurtarıyor ve askeri düzeyde şifreleme sunuyor.

Google, yaklaşık bir yıl önce Gmail'in masaüstü web sürümü için tanıttığı İstemci Tarafı Şifreleme (CSE) altyapısını şimdi mobil dünyaya genişletiyor. Bu sayede, şifrelenmiş mesajlar alıcının Gmail uygulamasında sorunsuz görüntülenebiliyor ve hatta uygulama yüklü olmasa bile tarayıcı üzerinden güvenli okuma ve yanıtlama mümkün oluyor. Ancak bu özellik şu an için yalnızca Workspace Enterprise Plus ve Education Plus gibi üst düzey kurumsal abonelik paketlerine sahip kullanıcılara açık, standart kullanıcılar için henüz kullanılamıyor.

Sistemin kullanımı, BT yöneticilerinin Google Yönetici Konsolu'ndan Android ve iOS istemcilerini aktifleştirmesiyle başlıyor. Kullanıcılar, yeni e-posta oluştururken asma kilit simgesine tıklayarak şifrelemeyi seçebiliyor ve bu süreçte dosya ekleme gibi işlemler aksamadan devam ediyor. Bu adım, küçük işletmelerden büyük kurumlara kadar geniş bir kitleye basit ve şifreli e-posta iletişimi sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Güvenlik, Google, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
