Google, İsrail'de yapay zeka çipi için Kaminitz liderliğinde ekip kurdu - Son Dakika
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Google, İsrail'de yapay zeka çipi için Kaminitz liderliğinde ekip kurdu

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ABD merkezli teknoloji devi Google'ın robotlar ve otonom sistemler için İsrail'de yeni yapay zeka çipi üretmek üzere Hailo yöneticisi Guy Kaminitz liderliğinde bir ekip kurduğu bildirildi. Yeni ekibin, yapay zeka görevlerini bulut yerine doğrudan cihazlarda çalıştıracak bir yonga geliştirdiği, Google'ın ise konuya yorum yapmadığı belirtildi.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın robotlar ve otonom sistemler için çip geliştirmek üzere İsrailli teknoloji şirketi Hailo'nun yöneticisi Guy Kaminitz liderliğinde bir ekip kurduğu ve İsrail'de yeni yapay zeka çipi üreteceği bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Google'ın veri ağı çiplerinin geliştirilmesi için eski NVIDIA İsrail yöneticisi ve İsrail merkezli veri altyapısı ve teknoloji şirketi Pliops'un üst yöneticisi Ido Bukspan'ı da işe aldığını kaydetti.

Google'ın İsrail'de yapay zeka çipi üretmek için üst düzey yöneticiler ve donanım mühendislerinden oluşan ekip kurduğu aktarılan haberde, şirketin Google Cloud bünyesinde 2021'de İsrail'de çip üretme faaliyetlerine başladığı ve şu anda Tel Aviv ile Hayfa'da yaklaşık 700 mühendis istihdam ederek çip ve bilgi işlem altyapısını geliştirdiği belirtildi.

Haberde, kurulan yeni ekibin, işlem süreçlerinin hızlandırılmasını ve bulut kaynaklarına duyulan ihtiyacın azaltılması amacıyla yapay zeka görevlerini bulut sunucuları yerine doğrudan cihazlar üzerinden çalıştırmaya yönelik bir yapay zeka yongası geliştirdiği bildirildi.

İsrailli teknoloji şirketi Hailo'nun yöneticisi Kaminitz, girişimin başına geçtiğini sosyal medya hesabından duyururken şirketin bazı mühendislerinin de ona katıldığı aktarıldı.

Haaretz'in haberinde, Google'ın konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Google, İsrail'de yapay zeka çipi için Kaminitz liderliğinde ekip kurdu - Son Dakika

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