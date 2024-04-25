Görele Belediye Başkanı, engelli vatandaşın makam aracıyla gezi isteğini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Görele Belediye Başkanı, engelli vatandaşın makam aracıyla gezi isteğini gerçekleştirdi

Görele Belediye Başkanı, engelli vatandaşın makam aracıyla gezi isteğini gerçekleştirdi

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, çocukluğunda kısmi felç geçiren Ramazan Civelek'in belediyenin makam aracıyla gezmek isteğini yerine getirdi. Başkan Dede, Civelek ile birlikte şehir turu attıktan sonra onu makamında misafir etti. Dede, herkesin birer engelli adayı olduğunu vurgulayarak, tüm engelli vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

25.04.2024 10:28  Güncelleme: 10:30
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Görele'de engelli vatandaşın makam aracıyla gezmeği isteğini Belediye Başkanı Hasbi Dede gerçekleştirdi.

Çocukluğunda geçirdiği hastalık nedeniyle kısmi felç olan Ramazan Civelek'in belediyenin makam aracıyla gezmek istediği belediye görevlileri aracılığıyla Başkan Dede'ye iletildi. Bunun üzerine Dede ile Civelek makam aracıyla şehir turu attı.

Dede, yaptığı açıklamada, herkesin birer engelli adayı olduğuna işaret etti.

Civelek'in isteğini kırmadıklarını belirten Dede, "Kendisine makam aracımızla küçük bir Görele turu attırdıktan sonra makamımızda misafir ettiğimiz sevgili kardeşimiz Ramazan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Herkesin birer engelli adayı olduğunun bilincindeyiz ve tüm engelli vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Görele Belediye Başkanı, engelli vatandaşın makam aracıyla gezi isteğini gerçekleştirdi - Son Dakika

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