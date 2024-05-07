Görele Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında Kararlar Alındı - Son Dakika
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Görele Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında Kararlar Alındı

Görele Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında Kararlar Alındı

Görele Belediye Meclisi, Başkan Hasbi Dede başkanlığında yapılan toplantıda, çeşitli konuları görüşerek kararlar aldı. Toplantıda, su indirimi, Elektronik Denetleme Sistemi kurulumu, sendika sözleşmesi imzalanması gibi konular oy çokluğuyla kabul edildi. Zabıta ücret tarifeleri ve imar konuları ise ilgili komisyonlara havale edildi.

07.05.2024 10:19  Güncelleme: 10:22
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Görele Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye binasında Başkan Hasbi Dede başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ikametgahları belediye mücavir alan içerisinde bulunan ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlar ile emeklilere yüzde 50 su indirimi yapılması, ilçeye Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması, yetkili sendika ile sözleşme imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi, taşınmaz satışı, kadro ihdas cetveli, belediyeye ait yan ödeme cetveli, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kurulması, araç satışı konusu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporları görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Zabıta Müdürlüğü ücret tarifelerinin görüşülmesi Plan ve Bütçe Komisyonuna, imar ile ilgili konuların görüşülmesi ise İmar Komisyonuna havale edildi.

Kaynak: AA

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