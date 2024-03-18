Görele'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü konseri düzenlendi - Son Dakika
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Görele'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü konseri düzenlendi

Görele\'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü konseri düzenlendi

Giresun'un Görele ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından konser düzenlendi. Konserde Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, daha büyük bir kültür merkezi kazandırma niyetlerini dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

18.03.2024 10:24
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Giresun'un Görele ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından düzenlenen etkinlik Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, burada yaptığı konuşmada, programın organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Salonumuz birçok etkinliklerde bize küçük geliyor. İnşallah daha büyük organizasyonlar yapabilmek için ilçemize daha büyük bir kültür merkezi kazandırmak niyetindeyiz. İnşallah nasip olur, bu gibi etkinliklerimizi daha geniş ve ferah bir ortamda yaparız. Buraya katılımlarınız için siz değerli misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Görele'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü konseri düzenlendi - Son Dakika
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