Görele'de Emekli Uzman Çavuş, Engelliler Derneği Binasını Boyadı

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Görele'de emekli Uzman Çavuş Mehmet Kavcı, gönüllü olarak Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği binasını boyadı.

Kavcı, AA muhabirine, engelli vatandaşların bir nebze olsun gönüllerine dokunmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Engellilerin yanlarında olmanın vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Kavcı, şunları söyledi:

"Toplum olarak bilinçli hareket ettiğimiz takdirde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilir ve hayata engelsiz bir şekilde katılmalarını sağlayabiliriz. Ben de boyama çalışmasıyla vatandaşlık görevimi yaparak, derneğimize katkıda bulunmak, onların az da olsa sevinçlerine ortak olmak istedim. Onları bu gibi küçük şeyler bile mutlu edebilmektedir."

Dernek Başkanı Asiye Divli ise Kavcı'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.