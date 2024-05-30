Görele'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Görele'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Görele\'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Süleyman T. yönetimindeki otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kerime ve Ecevit T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

30.05.2024 16:13
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Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Kuşçulu köyü mevkisinde Süleyman T. (41) yönetimindeki 55 AKN 417 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Kerime (65) ve Ecevit T. (47) yaralandı.

İtfaiye ile sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Görele'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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