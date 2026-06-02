Görele'de Yol Betonlama Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görele'de Yol Betonlama Çalışması

Görele\'de Yol Betonlama Çalışması
02.06.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görele'de Tekgöz köyü yolunun 2 kilometrelik bölümü betonlandı, köylüler katkı sağladı.

Giresun'un Görele ilçesinde yol betonlama çalışması yapıldı.

İl Özel İdaresince temin edilen araç ve köy sakinleri ile hayırseverlerin katkılarıyla alınan malzemelerle Tekgöz köyü yolunun 2 kilometrelik bölümü beton döküldü.

Köy muhtarı Ali Durali, beton dökümünden düzeltilmesine kadar tüm aşamalarda köylülerin gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Devlet-vatandaş işbirliğiyle önemli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Durali, projeye destek veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Görele Kaymakamı İbrahim Civelek ve İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Karadirek ve köy halkına teşekkür etti.

Eynesil'de Sanayi Sitesi Projesi çalışmaları sürüyor

Eynesil ilçesinde Sanayi Sitesi Projesinde altyapı ve arazi düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Eynesil Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hakkı Çalışkan, gazetecilere, projenin ilk etabında 32 iş yerinin inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

İş yerlerinin 120 metrekare zemin alanı ve 60 metrekare asma kattan oluşacağını belirten Çalışkan, toplam kullanım alanının ise 180 metrekare olacağını kaydetti.

Yağlıdere'de yıl sonu sergisi düzenlendi

Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi organize edildi.

Merkez Müdürü Zeynep Yavuz, İlçe Spor Salonunda düzenlenen serginin açılış töreninde, halk eğitimi merkezlerinin üretmenin mutluluğunun da yaşandığı yerler olduğunu söyledi.

Öğrenmenin yaşı olmadığını vurgulayan Yavuz, sergide emeği geçen usta öğrenci ve kursiyerlere teşekkür etti.

Törene, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Yerel Haberler, Yağlıdere, Giresun, Eynesil, Görele, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görele'de Yol Betonlama Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:04:49. #7.13#
SON DAKİKA: Görele'de Yol Betonlama Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.