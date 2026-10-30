Göreme'de kaya düşmesinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 bilirkişi görevlendirildi - Son Dakika
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Göreme'de kaya düşmesinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 bilirkişi görevlendirildi

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Göreme\'de kaya düşmesinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 bilirkişi görevlendirildi
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Göreme Açık Hava Müzesi girişinde dün saat 15.15'te aşırı yağışla peribacasından kopan kaya altında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 bilirkişi görevlendirildi; 4 yaralı taburcu olurken 8 yaşındaki Fransız uyruklu yaralının durumunun iyiye gittiği belirtildi.

NEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili 5 bilirkişi görevlendirildi. Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın (31) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Fransız turist Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in (37) cenazesi için ise yakınlarının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde, dün saat 15.15 sıralarında aşırı yağışların etkisiyle peribacasından kopan kaya parçalarının üzerlerine düştüğü 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Ölen gazeteci Fatih Eray Tuna ve muhasebeci eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın cenazeleri, Nevşehir Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Sakarya'da toprağa verilmek üzere gece saatlerinde ailelerine teslim edildi. 5 Temmuz'da dünyaevine giren ve tatil için bölgede bulunan çiftin ölümü haberi, yakınlarını ve basın camiasını yasa boğdu.

4 YARALI TABURCU OLDU

Aynı olayda can veren Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in cenazesinin teslimi için Fransa'dan gelecek yakınlarının beklendiği öğrenildi. Yaralanan 5 kişiden 4'ünün tedavilerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildiği, hastanedeki son yaralı Fransız uyruklu, Nael Mgattaf'ın (8) durumunun ise iyiye gittiği belirtildi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Büyük kaya kütlelerinin çevreye yayılmasının ardından bölgede, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Göreme Açık Hava Müzesi çevresindeki enkaz kaldırma ve çevre düzenleme çalışmaları, ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANACAK

Diğer yandan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Başsavcılık talimatıyla, çökmenin teknik nedenlerini, ihmal veya doğal afet boyutunu incelemek üzere alanda görev yapacak 5 ayrı bilirkişi tayin edildi. Bilirkişi heyetinin incelemelerinin ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda adli sürecin seyri netleşecek.

Kaynak: DHA
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