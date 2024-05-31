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Görenlerin hayran kaldığı şirin köy, yağışlarla birlikte eski güzelliğine kavuştu

Baraja sıfır köy, manzarası ve güzelliği ile tatil köylerini aratmıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Keban Baraj Gölü havzasında yer alan ve son yıllarda kuraklıklar boğuşan Aşağı İçme köyü, etkili olan yağışların ardından eski görünüme ve güzelliğine kavuştu.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü havzasında yer alan Murat Nehri'ne sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyü, konumu, manzarası ve güzelliği ile tatil köylerini aratmıyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen köy, yıllardır kuraklıkla boğuşuyordu. Bu yıl özellikle bahar aylarında etkili olan yağışların ardından barajın da debisi yükseldi. En son 5 yıl önce dalgalar köye vururken bu senede debi aynı seviyeye geldi. Debinin son 5 yıldır ilk defa bu kadar yükseldiğini ve bu yükselişin 15 Haziran'a kadar süreceğini dile getiren köy sakinleri, güzelliğiyle köyün tatil beldelerini aratmadığını dile getirdi.

Köyüne etrafının önceki yıllarda arazi olduğunu belirten köy sakinlerinden Selahattin Mutlu, "Barajın gelmesiyle birlikte burası bir tatil köyüne dönüştü. 2019 yılından sonra su seviyesi ilk defa bu kadar yükseldi. Suların tekrardan yükselmesiyle birlikte köyümüz tekrardan güzel bir tatil köyü olmuştur. Manzarası, yeşilliği ve suyu ile meşhurdur. Buraya gelenler hem suyun tadını çıkartıyor hem de balıklarını yiyorlar. Bu sene yağışlar, bol yağışların olmasından dolayı barajları doldurdu. Geçen yıl su seviyesi daha aşağıdaydı fakat bu sene daha yukarıda. Haziran ayının 15'ine kadar da su seviyesi yükselebilir. Su ilk defa bu kadar yüksek oluyor. 2019 yılında da yüksekti fakat bu daha yüksek bir seviyede. Dışarıdan gelenler burayı bir sahil köyü olarak görüyorlar. Aynı zamanda burada tekne turları yapıyoruz. Köyümüz tatil beldelerini aratmıyor. Türkiye'nin batısı dahil böyle bir köy bulamazsınız. Baraj suyu çekilmezse eğer köyümüz daha da güzel olacaktır" dedi.