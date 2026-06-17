CHP İzmir İl Başkanı Güç: Partinin sahibi örgüttür, son sözü millet söyleyecek

(İZMİR) - CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, il başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada parti içindeki son gelişmelere ilişkin, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi örgüttür. Son sözü delegelerimiz, üyelerimiz ve milletimiz söyleyecektir" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın, aralarında İzmir'in de bulunduğu bazı il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıklamasının ardından görevden alınan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetimi, il başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gelişmelere tanıklık ettiğini belirten Güç şunları söyledi:

"BU PARTİNİN EVLATLARINA BİBER GAZI, PLASTİK MERMİ SIKTILAR"

"Bir avuç koltuk sevdalısının, bir avuç butlan meraklısının, sarayın değirmenine su taşıyanların partimizi ne hale getirmeye çalıştığını gözlerimle gördüm. Bu partinin evlatlarına biber gazı sıktılar. Bu partinin evlatlarına plastik mermi sıktılar. Bizim kavgamız elbette polislerimizle değildir. Bizim kavgamız milletin iradesini yok sayan anlayışladır."

O gün orada şunu gördüm: Kimse geri adım atmıyordu. Kimse korkmuyordu. Çünkü mesele birkaç kişinin koltuğu değildi. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ülkemizin geleceğiydi. Yola çıktık. Yağmurda, çamurda milletimizle birlikte yürüdük. İzmir'de buluştuk. Bayramlaşacağız dedik. Meydanlara sığmadık. On binler vardı. Umut vardı. Millet vardı. Butlan karanlığına karşı ilk meşaleyi İzmir'den yaktık. Sonra Anıtkabir'e yürüdük. Ben yine oradaydım. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüz binlerle birlikte Ata'mızın huzuruna çıktık. ve bir kez daha gördük ki bu mücadele artık sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu mücadele demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele milletin iradesine sahip çıkma mücadelesidir. Bu mücadele çocuklarımızın geleceği için verilen mücadeledir. İşte tam da bu yüzden bugün burada toplandık. Bugün demokrasiye sahip çıkmak için toplandık. Bugün milletin iradesini savunmak için toplandık. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik her müdahale, aslında halkın iradesine yönelik bir müdahaledir.

"VATANDAŞIN GERÇEK GÜNDEMİ YOKSULLUK, İŞSİZLİK VE ADALETSİZLİKTİR"

Bugün ülkemizde milyonlarca insan geçim sıkıntısıyla mücadele ediyor. Emekli geçinemiyor. Gençler geleceğe umutla bakamıyor. Çiftçi ürettiğinin karşılığını alamıyor. Vatandaşlarımızın gerçek gündemi yoksulluk, işsizlik ve adaletsizliktir. Ancak iktidar bu sorunları çözmek yerine, halkın gerçek gündemini değiştirmek için yeni tartışmalar yaratıyor. Önce belediyelerimize yöneldiler. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri başarısız göstermek istediler. Operasyonlarla, algılarla, iftiralarla halkın yerel seçimlerde ortaya koyduğu iradeyi gölgelemek istediler. Başaramadılar. Sonra partimizi içeriden karıştırmaya çalıştılar. Parti değiştirenlerle, dedikodularla, fitneyle örgütümüzü bölmeye çalıştılar. Başaramadılar. Şimdi de mahkemeleri ve siyasi operasyonları kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmeye çalışıyorlar. Çünkü korkuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişinden korkuyorlar. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in milletle kurduğu gönül bağından korkuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünden korkuyorlar. Bugün Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısını hazmedemiyorlar.

Ama bilsinler ki bu parti saraylarda kurulmadı. Bu parti milletin bağrında kuruldu. Bu parti baskılarla, yasaklarla ve tehditlerle geri adım atacak bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayı Milliye'nin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu iradesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi örgüttür. Son sözü delegelerimiz söyleyecektir. Son sözü üyelerimiz söyleyecektir. Son sözü milletimiz söyleyecektir. Hiç kimse seçilmiş örgüt yöneticilerinin iradesini yok sayamaz. Hiç kimse örgütün kararını masa başında değiştiremez. Çünkü bizim gücümüz makamlarımızdan değil, üyelerimizden gelir. Biz gücümüzü koltuklardan değil, milletten alıyoruz. Son yaşadıklarımız, gördüklerimiz ve tanıklık ettiklerimiz bize bir gerçeği bir kez daha göstermiştir: Millet bizimledir. İzmir bizimledir. Türkiye bizimledir. Demokrasiye inanan milyonlar bizimledir.

"ÖZGÜR ÖZEL UMUDUN LİDERİDİR"

İşte Cumhuriyet Halk Partisi bu umudun adıdır. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de bu umudun lideridir. Milletimiz onun samimiyetini görmüştür. Milletimiz onun cesaretini görmüştür. Milletimiz onun mücadelesine inanmıştır. Bu yüzden saldırıyorlar. Bu yüzden engellemeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Çünkü artık yalnızca CHP örgütü değil, milyonlarca vatandaşımız ayağa kalkmıştır. Ayağa kalkan bizler baskılara boyun eğer miyiz? Tehditlere teslim olur muyuz? Bizler milletimizin iradesini yok sayan anlayışa geçit vermeyeceğiz. Çünkü bizler Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin yılmaz savunucularıyız. ve biliyoruz ki haklı olan kazanacaktır. Millet kazanacaktır. Demokrasi kazanacaktır. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle ve milyonlarca yurttaşımızla birlikte iktidara yürüyoruz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse başını öne eğmesin. Çünkü gelecek bizimdir. Çünkü millet bizimledir. Çünkü eninde sonunda mutlaka milletin iradesi kazanacaktır. Yaşasın örgütümüzün mücadelesi. Yaşasın demokrasi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."