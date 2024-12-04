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Türkiye Barolar Birliği (TBB), görme engelli avukatlar için "dijital kütüphane" kuracak.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelli Hakları Komisyonu'nun girişimleriyle yapılan saha ve mevzuat çalışmaları sonrası görme engelli avukatların kullanımına sunulmak üzere "dijital kütüphane" kurulmasına karar verildi.

Dijital kütüphane, 2021'den itibaren Türkiye'de yürürlüğe giren, "Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşması" ile "Erişilebilir Format Kopyalarına İlişkin Ulusal Hukuk Sınırlamaları ve İstisnalar" çerçevesinde hayata geçirilecek.