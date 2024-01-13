Görme Engelli Belediye Memuru, Engelli Bireylere Destek Oluyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediyede sosyal hizmetler memuru olarak çalışan görme engelli Furkan Uğur Eşitti, başkanlığını yürüttüğü dernek üzerinden kendisiyle aynı kaderi paylaşanlara destek oluyor.

Doğuştan görme engelli 33 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Eşitti, 2014'te Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun oldu.

Engelli bireylerle ilgili çalışmalar vesilesiyle Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva ile tanışan Eşitti, derneğin Kocaeli Şube Başkanı oldu.

Eşitti, başkanlığını 13 yıldır yürüttüğü dernekte engelli bireylere destek olmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

"Engelli bireylere rol model olmak istiyorum"

Furkan Uğur Eşitti, AA muhabirine, görme engeline rağmen ailesinin ve çevresindekilerin desteğiyle güzel bir çocukluk geçirdiğini söyledi.

Akranlarıyla oyunlar oynadığını, bisiklete bindiğini anlatan Eşitti, "Ne arkadaşlarım ne ailem 'Sen yapamazsın.' dedi. Dolayısıyla körlüğümü çocukken çok hissetmedim." diye konuştu.

Eşitti, kendisinin yakaladığı fırsatların birçoğunu elde edemeyen engelli bireyler bulunduğunu dile getirerek onlara destek olmak ve yol göstermek için dernek başkanlığını üstlendiğini kaydetti.

Dernek çatısı altında engelli bireylere yönelik çeşitli kurslar ve sportif faaliyetler düzenlediklerini ifade eden Eşitti, çalışmak isteyenlerin istihdam edilmesine katkıda bulunduklarını vurguladı.

Eşitti, zorluklar için verilen mücadelenin karşılığını almanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Yaptığımız işler zor, güç ve kuvvet gerektiren işler olabilir ama bunun mücadelesini verip meyvesini aldığınız zaman da çok güzel oluyor. Bu işe başladıktan sonra birçok arkadaşımızı işe yerleştirdik, okula başlamalarına vesile olduk, evlenirken yardım ettik, spora başlattık." ifadelerini kullandı.

Görme engelli bireyler dışında diğer engel gruplarına yönelik de çalışmalarının olduğunu aktaran Eşitti, engelli bireylerin imkan verildiğinde çok şey başarabildiğine dikkat çekti.

Eşitti, engelli bireylerin başarılarına değinerek, "Görme engelli yazılımcı arkadaşlarımız var; kendileri yazılım yazıyor. Ortopedik engelli arkadaşımız robot yapma gayretine düşmüş. Bu arkadaşları bir havuzda toplayıp bu insan kaynağını devletin ve milletin hayrına dönüştürebilirsek Türkiye'de engelli vatandaşların neler başardığını o zaman göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.