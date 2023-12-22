Görme engelli çocuk aldığı eğitimle zoru başardı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görme engelli Yusuf Turan için öğretmenler özel ders vererek zoru başarmasını sağladı. Aldığı özel eğitimle derslerden geri kalmayan öğrenci bütün dersleri ezberledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyü İsmail Dereli İlkokulu 5. sınıfta eğitim gören görme engelli öğrenci öğretmenlerin şefkatli elleriyle zoru başardı. Yaşıtlarıyla aynı sınıfta ders gören öğrenci için özel ders veren öğretmenler öğrencinin zoru başarmasına vesile oldu. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Zeynep Sultaş, 4 yıldır kaldığı okulda imkansızı başardıklarını söyledi. Sultaş, "Bu okulda 4 yıldır eğitim veriyorum. Destek eğitim verdiğimiz öğrencilerimiz var. Yusuf öğrencimiz görme sıkıntısı çekiyor. Özel olarak ilgileniyoruz. Sürekli destek veriyoruz. Bütün dersleri alıyor. 3 özel eğitim öğrencisi var okulumuzda bütün dersleri öğrendi" dedi.

Yusuf Turan isimli görme engelli öğrenci ise aldığı destek eğitimiyle başardığını söyledi. Turan 'Çok güzel geçiyor derslerim. Bütün öğretmenlerime çok teşekkür ederim" diye konuştu.