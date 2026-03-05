Görme Engelli Öğreticiden Örnek Azim - Son Dakika
Görme Engelli Öğreticiden Örnek Azim
05.03.2026 11:58
Bingöl'de doğuştan görme engelli Özgül Kesenli, eğitimde azmiyle herkes için ilham kaynağı oluyor.

Bingöl'de doğuştan görme engelli Kur'an öğreticisi Özgül Kesenli, yediden yetmişe eğitim verirken, azmi, enerjisi ve bilgi birikimiyle de örnek oluyor.

Nadir görülen doğumsal göz tansiyonu (konjenital glokom) hastalığıyla Kiğı ilçesinde dünyaya gelen Kesenli (39), tedavisi için ailesiyle İstanbul'a yerleşti.

Ailesinin desteğiyle burada eğitim hayatına adım atan Kesenli, birçok engelle karşılaşmasına rağmen yılmadı ve eğitimine devam etti.

Kesenli, Milli Eğitim Bakanlığının 2011 yılında açtığı sınav sonucu mezun olduğu Maltepe İmam Hatip Lisesinin kütüphanesine memur olarak atandı.

Bu süreçte evlenen Kesenli, hayalindeki işi yapabilmek için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girdi ve Kur'an kursu öğreticisi olarak İstanbul'da göreve başladı.

Yıllarca gördüğü tedaviye rağmen görme yetisi yüzde 10 olan 3 çocuk annesi Kesenli, destek almadan yaşamını sürdürüyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce memleketi Bingöl'e dönerek Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ndeki Kur'an kursunda göreve başlayan Kesenli, her yaş grubundaki kursiyere eğitim veriyor.

Kesenli, çocuklara dini masal ve hikayeler anlatıyor, ezber ve tecvid (Kur'an okuma usulü ve ilmi) çalışmaları yaptırıyor, ilmihal ve siyer dersleri veriyor.

Silüet olarak gördüğü dünyada yaşam sevinci ile örnek olan Kesenli, aynı zamanda Bingöl İl Müftülüğü İl Engelli Koordinatörü olarak birçok çalışma da yürütüyor.

"Görmediğim için yürümeyi de unutmuştum"

Özgül Kesenli, AA muhabirine, doğduktan bir süre sonra göz bebeklerinin içinde beyazlık olduğunu fark eden ailesinin kendisini İstanbul'daki bir hastaneye götürdüğünü belirterek, burada yapılan tetkiklerde nadir görülen doğumsal göz tansiyonu hastalığı teşhisi konulduğunu söyledi.

O günden bu yana tedavisinin sürdüğünü ifade eden Kesenli, "Görmediğim için yürümeyi de unutmuştum. Annemin elinden tutarak yürüdüğüm için annem elimi bıraktığında hep düşüyordum. Bir gün annem 'Hayır Özgül yürüyeceksin. Sen görme engellisin, yürüme engelli değil.' dedi ve ben yürüdüm, iki adım sonra düştüm, kaldırdı. Tekrar yürüdüm, üç adım sonra düştüm, kaldırdı. Sonra onun önünden veya arkasından onu takip ederek yürümeyi başardım." dedi.

"Memuriyetimi Kur'an öğretmenliği ile taçlandırdım"

Maltepe İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, kütüphane memuru olarak atandığı bu okulda öğrencilere Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğini anlatan Kesenli, hep önceliğinin Kur'an öğreticiliği olduğunu belirtti.

Kur'an öğrenimi için EKPSS'ye hazırlanmaya başladığını anlatan Kesenli, bu süreçte ilk çocuğunun dünyaya geldiğini, bu şartlarda sınava girdiğini ifade etti.

Kesenli, şunları söyledi:

"Hamdolsun 2011 yılında başladığım memuriyetimi 2015 yılında Kur'an kursu öğretmenliği ile taçlandırdım. Teknoloji, dualar ve destekler sayesinde inanın bütün zorluklar kolaylaşıyor. 11 yıldır bu mesleği yapıyorum."

"Kimse görme engelli olduğumu düşünmüyor"

Gözüne kornea nakli yapıldıktan sonra biraz seçmeye başladığını anlatan Kesenli, "Sol gözüm çok az görüyor, yani ışığı ve gölgeyi görüyor. Sağ göz ona göre nispeten daha iyi. Karşımda olan birinin yüzünü ayırt edemem ama silüetini görürüm. Beni gören engelliler ve onların aileleri o ışığı daha çok alıyorlar aslında. 'Evladım engelli dahi olsa ya da kişi 'Engelli olsam da birçok yolda ilerleyebilirim çünkü bunu yapanlar var.' diyor. Aslında biz birbirimize daha çok ışık oluyoruz." diye konuştu.

Kesenli, her ay camide engelli buluşması yaptıklarını belirterek, camilere engellilerin erişebilmesinin önemine değindi.

Engellilerin ailelerini evlerinde ziyaret ettiklerini, sorunlarını dinlediklerini anlatan Kesenli, kursta da her yaştan kursiyere eğitim verdiğini bildirdi.

Kesenli, şunları kaydetti:

"Gelen öğrencilerimiz arasında 70 yaşında insanlar da var. Harika bir şey benim için. Kimse benim görme engelli olduğumu düşünmüyor. 'Hocam yapma, görmüyor musun? Bize şaka yapıyorsun.' diyenler var. Bizim bir hedefimiz var. Özellikle Bingöl İl Müftülüğü olarak engellilere değil de engeli olmayanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz bize zaten ulaşırız ama önemli olan bizim size ulaşmamız."

Kaynak: AA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

