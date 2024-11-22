Görme engelli öğretmen, çocukluk hayali mesleğini başarıyla sürdürüyor - Son Dakika
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Görme engelli öğretmen, çocukluk hayali mesleğini başarıyla sürdürüyor

Görme engelli öğretmen, çocukluk hayali mesleğini başarıyla sürdürüyor

Tokat'ta görev yapan doğuştan görme engelli 34 yaşındaki Yunus Yılmaz, çocukluk hayali öğretmenliği 9 yıldır başarıyla sürdürüyor.

22.11.2024 13:16
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Tokat'ta görev yapan doğuştan görme engelli 34 yaşındaki Yunus Yılmaz, çocukluk hayali öğretmenliği 9 yıldır başarıyla sürdürüyor.

Yunus Yılmaz, Ağrı'da yaşarken Braille alfabesiyle okuma yazma öğrendikten sonra Erzurum'da görme engelliler okulunda eğitim aldı.

Ağrı Anadolu Lisesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü 2015'te bitiren Yılmaz, girdiği sınavlar sonucunda Türkçe öğretmeni olmaya hak kazandı.

Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler Okulunda 6 ay çalıştıktan sonra Şehit Sinan Bilir Ortaokulundaki görevine başlayan Yılmaz, 9 yıldır öğrencilerine rehber olmaya devam ediyor.

İlkokuldaki öğretmeni sayesinde mesleğini hedef olarak belirledi

Yunus Yılmaz, AA muhabirine, doğuştan görme engelli olduğunu anlattı.

İki kardeşinin de görme engeli bulunduğunu belirten Yılmaz, "İlkokul 4. sınıfta öğretmen olmaya karar verdim. Bahar öğretmenimiz vardı. Onun sayesinde öğretmenliği sevdim. Hedefim Türkçe öğretmenliğiydi. Hedefim doğrultusunda da öğretmen oldum." dedi.

Öğretmen olana kadar özellikle eğitim döneminde çeşitli sıkıntılar yaşadığını ancak göreve başladıktan sonra sorunla karşılaşmadığını dile getiren Yılmaz, "Üniversitede staj döneminde, 'Acaba öğretmenlik yapabilir miyim?' diye endişem vardı. Staj dönemimi rahatlıkla geçtiğim için öğretmen olabileceğime karar verdim. İlk öğretmen olduğumda her öğretmen gibi tedirginliklerim ve şüphelerim oldu. Öğretmen arkadaşlarım, okul idaresi ve öğrencilerimin desteğiyle bu sıkıntıları hissetmeden aştığımı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sınıfta ödev kontrolü ve sınıf hakimiyetinde hiçbir öğrencisiyle sorun yaşamadığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kendi stratejilerimle bu sorunları aştığımı söyleyebilirim. Yazma sürecinde bütün tahtayı doldurmak için öğrencilerimden yardım alıyorum. Engel kimseye engel değildir. Bu bir gerçek. Kişi kendisini geliştirdiği sürece, bu süreçte karşısına çeşitli engeller ve zorluklar çıkacaktır, bunları aşabildiği sürece zaten başarılı olur. Öğretmenlikte de buna inandığım için herhangi bir zorluk yaşamadım. Öğretmenliği bırakmayı hiç düşünmedim."

Yılmaz, farklı olanın her zaman ilgi çektiğine işaret ederek, "Bizi de farklı birey olarak gördükleri için biraz dikkati çekiyoruz ama öğrencilerimle, öğretmen arkadaşlarımla, çevremle, engelimle barışık olduğum için hiçbir hususta herhangi sıkıntı yaşamadım." diye konuştu.

Yılmaz'ın pozitif kişiliği tereddütleri kaldırdı

Okulun müdür yardımcısı Mehmet Ali Yel, Yunus Yılmaz ilk geldiğinde bazı tereddütlerinin bulunduğunu ancak kendisini tanıdıkça pozitif bir insan olduğunu, bulunduğu ortama enerji kattığını gördüklerini kaydetti.

Öğrencilerden Zehragül Döner ise daha önce hiç görme engelli öğretmeni olmadığını dile getirerek, "Öğretmenimi tanıdıkça, derslerinde bulundukça sıkıntı çekmeyeceğimi anladım. Yunus hocanın bize ihtiyacı olduğu zamanlarda her zaman ona yardımcı oluyoruz." dedi.

Yusuf Arslanbaşkaya da Yılmaz'ın özel bir öğretmen olduğunu belirterek, "İlk gördüğümde nasıl öğretmen olmuş, nasıl bir azim içerisinde olmuş diye öğrenmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yunus Yılmaz, Çocukluk, Güncel, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme engelli öğretmen, çocukluk hayali mesleğini başarıyla sürdürüyor - Son Dakika

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