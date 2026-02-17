Görme Engelli Zanaatkarın İlham Verici Hikayesi - Son Dakika
Görme Engelli Zanaatkarın İlham Verici Hikayesi

Görme Engelli Zanaatkarın İlham Verici Hikayesi
17.02.2026 11:25
Muhammadu Muktari-Bachaka, plastik iplerle yaptığı el sanatlarıyla hem geçimini sağlıyor hem de engellilere ilham veriyor.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde yaşayan görme engelli zanaatkar Muhammadu Muktari-Bachaka, plastik iplerle ördüğü koltuk, masa ve bebek yataklarıyla hem geçimini sağlıyor hem de engelli bireylere ilham veriyor.

Kebbi eyaletine bağlı Argungu kasabasında yaşayan 65 yaşındaki Muktari-Bachaka, AA muhabirine, çocukluk yıllarında eğitim imkanına erişemediğini ve gittiği Batı Afrika ülkelerinde geçimini güçlükle kazandığını anlattı.

Hayatında yeni bir aşamanın Lagos'tan döndüğünde verdiği kararla başladığını söyleyen Muktari-Bachaka, biriktirdiği parayla Kano Görme Engelliler Zanaat Okuluna giderek el sanatları eğitimi aldığını ifade etti.

Muktari-Bachaka, burada öğrendiği tekniklerle, metal mobilya iskeletlerini rengarenk plastik iplerle örerek onlara bambaşka bir estetik katmaya başladığını ve yaklaşık 40 yıldır aynı işi sürdürdüğünü dile getirdi.

El emeğiyle kurulan hayat

Mobilya yapım sürecine değinen Muktari-Bachaka, "Önce bir kaynak ustasına metal iskeleti yaptırıyorum. Daha sonra sandalye, masa ya da bebek yatağını plastik iplerle tek tek örüyorum." dedi.

Muktari-Bachaka, ürettiği eşyaların dayanıklılığı ve canlı renkleriyle dikkati çektiğini belirterek, el emeğiyle kazandığı gelir sayesinde evlenip çocuklarını okula gönderebildiğinin altını çizdi.

Yeterli sermayesi olduğu dönemlerde ürünleri önceden hazırlayıp satışa sunduğunu söyleyen Muktari-Bachaka, son yıllarda artan maliyetler nedeniyle sipariş üzerine çalıştığını dile getirdi.

"Çalışmak mümkün"

Muktari-Bachaka, hayatındaki değişimin kendisine büyük bir gurur verdiğini, üretmenin insan onurunu güçlendirdiğini vurgulayarak, engelli bireylere, "Bir meslek öğrenmek insanın hayatını değiştirir. Çalışmak mümkün, yeter ki vazgeçilmesin." diye konuştu.???????

Kaynak: AA

Nijerya, Plastik, Güncel, Son Dakika

