Görme engelliler, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin yeniden işlemeye başlamasını talep etti - Son Dakika
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Görme engelliler, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin yeniden işlemeye başlamasını talep etti

Görme engelliler, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin yeniden işlemeye başlamasını talep etti

Ankara'da Altınokta Körler Derneği ve Türkiye Görme Engelliler Derneği gibi sivil toplum kuruluşları üyeleri, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin tekrar çalışmasını istedi. Altınokta Körler Derneği Ankara Şube Sekreteri Hasan Tatar, son 2 yıldır bu sistemin neredeyse hiçbir yerde çalışmadığını ve yetkililerin farklı gerekçeler sunduğunu belirtti. Görme engelliler, sorunun çözümü için şikayetlerde bulunduklarını ve sosyal medyada paylaşımlar yaptıklarını ifade etti.

23.02.2024 15:19  Güncelleme: 15:19
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Görme engelliler, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin yeniden işlemeye başlamasını talep etti.

Aralarında Altınokta Körler Derneği, Türkiye Görme Engelliler Derneğinin de olduğu çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Altınokta Körler Derneği Ankara Şube Sekreteri Hasan Tatar, toplu taşıma araçlarında sesli anons sistemleri kurulduğunu, bu sayede görme engellilerin yardım almadan istedikleri yerde inebildiklerini söyledi.

Son 2 yıldır bu sistemin neredeyse hiçbir yerde çalışmadığını ifade eden Tatar, "Neden çalışmadığını sorduğumuzda her ağzından farklı gerekçeler sunuldu. Belediye otobüsü şoförleriyle arkadaşlarımız arasında zaman zaman tatsız tartışmalar meydana geldi. Yetkililer, kimi zaman bu sistemlerin güncellendiğini kimi zaman bunun bakımını yapan şirketle belediye arasındaki sözleşme sona erdiği için çalışmadığını söyledi." diye konuştu.

Sorunun çözümü için 153'e şikayette bulunduklarını, sosyal medyadan sık sık paylaşım yaptıklarını aktaran Tatar, sesli anons sisteminin yeniden çalışmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Görme engelliler, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin yeniden işlemeye başlamasını talep etti - Son Dakika

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