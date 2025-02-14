Görme Engelliler Hafızlık İçin Braille Öğreniyor - Son Dakika
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Görme Engelliler Hafızlık İçin Braille Öğreniyor

Malatya'da 4 görme engelli kursiyer, Kur'an-ı Kerim'i Braille alfabesiyle ezberleyerek hafız oluyor.

14.02.2025 20:41
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Parmakları gözleri oldu... 4 görme engelli kursiyer Braille alfabesiyle hafız olmak için gayret gösteriyor

MALATYA - Malatya'da 4 görme engelli kursiyer, braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafızlık için gayret gösteriyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Cebrail Kurel Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'ndaki 4 görme engelli kursiyer, braille alfabesini öğrenerek parmak uçlarıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafızlık için gayret gösteriyor.

"Her şeye yeniden başladım"

Kursiyerlerden Sefa Daşdan, 20 yaşında geçirdiği bir hastalık sonucu görme yetisini yavaşça kaybettiğini belirterek, 5 yıl önce tanıştığı eğitmen Mehmet Nuri Duran'ın yönlendirmesiyle hafızlık yolculuğuna başladığını söyledi. Daşdan, kurs sayesinde her şeyin yeniden başladığını ifade etti.

"Kurs bizim için büyük bir fırsat"

Doğuştan görme engelli olan Ahmet Ferit Çok ve Yasin Maran, ailelerinden büyük bir destek aldıklarını ve parmaklarıyla Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hafız olmaya yoğunlaştıklarını kaydetti. Her iki kursiyer de kursun kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

"Kursun ilk öğrencisiyim"

Kursa katılarak Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafızlık başarısı elde eden Yusuf Çelik, kursun kendileri için bir şans olduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Yeşilyurt İlçe Müftüsü Dr. Hüseyin Bayrak da kursun dezavantajlı vatandaşlara dokunmak amacıyla açıldığını belirterek, görme engelli kursiyerler için özel bir derslik oluşturduklarını ifade etti. Müftü Bayrak, kurstan faydalanmak isteyen herkese destek olacaklarını vurguladı.

Kaynak: İHA

Malatya, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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