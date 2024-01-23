Görme engelliler noterlik işlemlerinde imza tanığına ihtiyaç duymayacak

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, okuryazar görme engellilerin noterlik işlemlerinde imzalarına tanık göstermeden işlem yapabileceklerini bildirdi.

Demirci, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, noter işlemlerinde görme engellilerin imzalarına tanık göstermelerinin kişilik hakları ve insan onuruyla bağdaşmadığını söyledi.

Federasyonlarının ve bazı STK'lerin mücadelesi ve Adalet Bakanlığının girişimiyle noter işlemlerinde görme engellilere kolaylık getiren düzenlemenin 19 Ocak'tan itibaren başlatıldığını belirten Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşlem yaptırmak üzere notere giden görme engelli, noterin hazırladığı belgeye e-Devlet hesabından ulaşarak, onay butonunu tıkladığında noter de görme engelinin o belgenin içeriğine vakıf olduğunu anlayarak işlemi tamamlayacak."

Demirci, bu konuda katkı sunan görme engelli hukukçulara, erişilebilirliğe ve ayrımcılığa karşı mücadele eden herkese teşekkürlerini iletti.