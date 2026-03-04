Görme Engellilerden Savaş Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görme Engellilerden Savaş Protestosu

04.03.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görme engelliler, Kızılay'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etti.

Başkentte, Türkiye Körler Federasyonu ve Altınokta Körler Derneğince bir araya getirilen görme engelliler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Kızılay Güvenpark'ta toplanan grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Hasan Tatar, ABD'nin İsrail'le birlikte İran'a saldırdığını ve üst düzey yöneticilerini katlettiğini ifade etti.

Saldırılarda okulların ve hastanelerin vurularak insanların katledildiğini aktaran Tatar, İran'ın karşılık olarak Orta Doğu'daki ABD üslerini vurduğunu söyledi.

Tatar, bu durumun karşı çıkılması gereken bir savaş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Evrensel hukuka ve uluslararası kurallara uymayan, bunları hiçe sayan Amerikan emperyalizmi ve İsrail'in hiçbir kural tanımadan insanlığa bu şekilde vahşice saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Savaş demek katliam, yıkım demektir. Savaş aynı zamanda yeni engellileri ortaya çıkaran bir mekanizmadır. Dolayısıyla biz savaşa hayır, barış hemen şimdi diyoruz. Biz ülkelerin kendi kaderlerini ancak kendi halkının belirlemesinin gerektiğini düşünüyoruz, ona inanıyoruz. Biz sakatlık kaynağı engellilik kaynağı olan savaşa karşı barışı savunuyoruz. Bizim aramıza kollarını, bacaklarını, gözlerini, çeşitli uzuvlarını kaybeden yeni insanlar katılacak. Yeni engelliler olacak. Engelli kaynağı savaşa hayır."

Açıklama esnasında grup, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak saldırılara tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kızılay, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engellilerden Savaş Protestosu - Son Dakika

Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:24:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Görme Engellilerden Savaş Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.