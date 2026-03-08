Görme Engellilere Konuşan Saat Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görme Engellilere Konuşan Saat Desteği

Görme Engellilere Konuşan Saat Desteği
08.03.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İHH Kadın Kolları, görme engellilere 30 konuşan saat ve bağış teslim etti.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları tarafından başlatılan "Zamanı Duymak" projesi kapsamında temin edilen konuşan saatler, görme engelli vatandaşlara teslim edildi.

Kütahya İHH Kadın Kolları, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Altı Nokta Körler Derneği üyelerinin günlük hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla bir kampanya yürüttü.

Dernek üyeleriyle yapılan istişareler sonucu ortaya çıkan "konuşan saat" ihtiyacı, hayırseverlerin desteğiyle karşılandı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kütahya İHH Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya, Altı Nokta Körler Derneği'ne yaptıkları ziyarette görme engellilerin yaşadığı teknik zorlukları tespit ettiklerini belirtti.

Karakaya, şunları kaydetti:

"Görme engelli vatandaşlarımızın zamanı takip etme noktasında yaşadıkları sıkıntıyı öğrenince gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizin desteğiyle bir kampanya başlattık. Bugün itibarıyla 30 adet konuşan saati ve toplanan 8 bin liralık nakdi bağışı derneğimize teslim ettik. Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak hepimizin görevi. İHH olarak bu tür projeleri sürdüreceğiz."

Bağışları teslim alan Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış ise ramazan ayının yardımlaşma ruhuna vurgu yaptı.

Desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Barış, şu değerlendirmede bulundu:

"Peygamber Efendimiz'in 'Kolaylaştırın, zorlaştırmayın' hadis-i şerifinden yola çıkarak üyelerimizin hayatına erişilebilir bir imkan sunulması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu bağışlar sadece maddi bir destek değil, toplumdaki empati ve dayanışma duygularını güçlendiren birer köprüdür. Her bir bağış bir başkasının hayatında fark yaratıyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Engelliler, Kütahya, Güncel, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engellilere Konuşan Saat Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:41:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Görme Engellilere Konuşan Saat Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.