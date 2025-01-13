Görümlü\'de Engellilere Özel Etkinlik

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Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde engelliler için etkinlik düzenlendi.

Görümlü Belediyesi tarafından sağlanan araçla Silopi ilçe merkezinden alınan engelliler, Görümlü beldesine getirildi.

Belediye Başkanı Şükrü Bakış ile bir araya gelen engellilere çeşitli hediyeler verildi, ikramlarda bulunuldu.

Bakış, yaptığı açıklamada, sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil her zaman engelliler yanında olduklarını belirterek, bu amaçla her ay etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bakış, bu uygulamayı belediye başkanlığı görevi boyunca sürdürmeyi planladığını belirtti.

Görme engelli Şeyhmus Ay da sadece özel günlerde değil her zaman hatırlanmak istediklerini dile getirdi.

Etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ay, Başkan Bakış'a daveti için teşekkür etti.

Bakış, daha sonra engellilerle Görümlü Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.